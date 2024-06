Zelenskyj sparker general etter anklager om maktmisbruk

General Yuri Sodol har ledet styrker øst i landet. Nå er han erstattet av en annen general.

President Volodymyr Zelenskyj kunngjorde nyheten i sin daglige videotale mandag. Han ga ikke begrunnelse for utskiftningen og kommenterte ikke anklagene mot ham.

Noe tid i forveien hadde lederen for den ukrainske Azov-bataljonen lagt ut et brev hvor han anklager Sodol for å være ansvarlig for store nederlag på slagmarken. Azov-lederen ba om at Sodol skulle granskes. Sodol ble ikke navngitt i brevet, men ifølge ukrainske medier er det snakk om generalen som nå er byttet ut.

Les også: Ungarn prøver å stanse EUs militærstøtte til Ukraina

Les også: Ekspert: Dette betyr terrorangrepet i Russland for Putin

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen