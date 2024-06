Macron hevder politikken på ytre venstre og høyre fløy kan føre til «borgerkrig»

Macrons påstander kom i et intervju i podkasten «Génération Do It Yourself» mandag.

Presidenten sier ifølge nyhetsbyrået AFP her at ytre høyrepartiet Nasjonal samling (RN) «splitter og presser mot borgerkrig». Videre sier Macron at venstreradikale La France insoumise (det ukuelige Frankrike) foreslår «en form for kommunitarisme». Presidenten legger til at «ut fra det følger også borgerkrig».

RN ligger ifølge meningsmålinger godt an til å bli størst i valget på ny fransk nasjonalforsamling 30. juni og 7. juli. På andreplass på målingene er en allianse bestående av flere partier på venstresiden, foran Macrons sentrumsorienterte parti.

Det var Macron som besluttet å oppløse nasjonalforsamlingen å holde nyvalg etter at partiet hans gjorde det svært dårlig i EU-valget tidligere i juni. Selv har han varslet at han blir sittende som president ut mandatperioden, som varer til 2027.

