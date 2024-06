Danmarks kronprins uteksaminert fra videregående

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sammen med de andre elevene ved Ordrup Gymnasium, en videregående skole nord for København, kunne kronprinsen ta på seg den hvite og svarte hatten som danske avgangselever går med for å markere at de har levert siste eksamen.

– Jeg er veldig fornøyd, sa kronprins Christian til pressen.

I de neste ukene skal han nyte sommeren og feire endt skolegang med familie, venner og klassekamerater.

Prinsen hadde ikke en klar plan for hva han skal gjøre til høsten, men sa at han ville se verden.

Mor og far, altså kong Frederik og dronning Mary av Danmark, var begge til stede sammen med prinsens yngre søsken, Isabella, Josephine og Vincent, for å gratulere ham med at siste eksamen var overstått.

