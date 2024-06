Sterke reaksjoner etter at israelske soldater surret såret palestiner til bilpanser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En video som er delt i sosiale medier og gjengitt av israelske medier, blant dem avisa Haaretz, viser to israelske militærkjøretøyer som forlater Jenin nord på den okkuperte Vestbredden.

På panseret til den første bilen ligger den 24 år gamle sårede palestineren Mujahid Raed Abbadi surret fast.

De to militærkjøretøyene kan sees idet de passerer tre ambulanser fra Palestinas Røde Halvmåne, men uten at de stanser og overlater den sårede palestineren til helsepersonell.

Den israelske hæren bekrefter hendelsen.

Hadde ikke plass

En militær kilde hevder overfor Haaretz at soldaten ble beskutt og at Azmi ble såret da de skjøt tilbake.

Ifølge kilden hadde de israelske soldatene ikke plass til den sårede palestineren i bilen, og de valgte derfor å transportere ham på panseret for senere å kunne overlate ham til helsepersonell.

Hvorfor de to kjøretøyene ikke stanset ved de ventende palestinske ambulansene, er uklart.

– Soldatene brøt med militær prosedyre. De tok med seg den mistenkte, surret fast oppå et kjøretøy, heter det i en kunngjøring fra den israelske hæren.

– Soldatenes atferd på videoen er ikke i tråd med våre verdier, heter det videre.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Lover gransking

Hærledelsen lover gransking og opplyser at Azmi ble overlatt til Palestinas Røde Halvmåne da de ble gjort oppmerksomme på hendelsen.

Fayyad får nå behandling for skadene på Ibn Sina-sykehuset i Jenin. Tilstanden er ikke kjent.

Israel har også tidligere blitt anklaget for å bruke sivile som menneskelige skjold i den hensikt å beskytte egne soldater mot angrep.

Dette er forbudt i henhold til krigens folkerett og regnes som en krigsforbrytelse.

Daglige trefninger

Jenin ligger i det Oslo-avtalen definerer som område A, der palestinske myndigheter skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre.

Israelske soldater gjennomfører likevel regelmessige angrep også i disse områdene, men møter stadig sterk motstand.

Den væpnede motstanden har de siste årene vært særlig sterk i Jenin der det siden oktober nærmest daglig har vært sammenstøt mellom israelske soldater og militante palestinere.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Likviderte pasienter

Israel høstet krass kritikk da israelske soldater forkledd som leger og muslimske kvinner tidligere i år tok seg inn på Ibn Sina-sykehuset og likviderte tre pasienter som lå og sov.

Ifølge sykehusdirektøren Niji Nazzal var det snakk om regelrette henrettelser der de tre mennene ble skutt i hodet. Ett av ofrene var blitt lam etter et israelsk angrep noen måneder tidligere.

Blant dem som reagerte sterkt på hendelsen var Leger Uten Grenser.

– Leger Uten Grenser er sjokkert over at mennesker er drept inne på et sykehus som skal være beskyttet av folkeretten, het det i en uttalelse fra organisasjonen.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)