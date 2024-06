Rapport: Kina promoterer sitt autoritære styresett i utviklingsland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En hovedpilar i president Xi Jinpings internasjonale strategi har vært belte- vei-initiativet (BRI), et gigantisk, globalt infrastrukturprosjekt som Kina bruker for å utvide sin innflytelse utenlands ved å gi lån til utviklingsland. Det ble startet i 2013 og omfatter i dag over 150 land og internasjonale organisasjoner.

Kina har gjennom BRI i stor grad økt sin tilgang til utenlandske markeder og ressurser. Kina har i mange år lånt milliarder av dollar til land i Asia og Afrika til veier, jernbane, havner og andre store infrastrukturprosjekter i forbindelse med initiativet.

Kritikere har lenge advart om at BRI fører til at flere land begraves i massiv gjeld til Kina.

Bruker BRI politisk

Nylig ga den amerikanske tenketanken Atlantic Council ut en rapport der de beskriver Kinas innsats for å bruke BRI til å fremme sitt ettpartistyre og Xis tankegang til partnere i deler av Afrika, Latin-Amerika og andre steder. Rapporten har tatt utgangspunkt i flere hundre offentlig tilgjengelige dokumenter fra Kinas handelsdepartement.

Dokumentene fremhever Kinas autoritære modell som en helt sentral oppskrift for en vellykket utvikling som andre land kan etterligne, skriver forfatteren av rapporten fra, Niva Yau, som opprinnelig er fra Hongkong.

Dette er Belte-vei-initiativet (BRI)

Belte-vei-initiativet (BRI) – også kalt det 21. århundrets silkevei – er et ambisiøst, kinesisk infrastrukturprosjekt og økonomisk utviklingsprosjekt, vedtatt av den kinesiske regjeringen i 2013.

Ordet «belte» henviser til Kinas planer om å bygge ut omfattende handelsruter over Eurasia-kontinentet i form av høyhastighetstog og motorvei.

Det omfatter planer om en maritim rute gjennom Asias hav, ved hjelp av store infrastrukturinvesteringer og skipshavner bygget i land som Sri Lanka, Pakistan og Myanmar, for å skape en direkte rute for transport av varer, fra Kina til Italia.

Det viktigste fokuset har siden 2013 ligget på investeringer i infrastruktur, utdanning, bygningsmaterialer, jernbane og motorvei, boligmarkeder, samt jern og stålproduksjon i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

17 EU-land og 8 land fra G20 er også med.

Prosjektet er et av de største infrastruktur- og investeringsprosjektene i verdenshistorien.

I januar 2024 var over 140 land en del av belte-vei-initiativet.

Deltakerlandene representerer nesten 75 prosent av verdens befolkning og står for mer enn halvparten av verdens BNP.

Kilde: Wikipedia / greenfdc.org

Nettseminar

Rapporten nevner blant annet et seminar holdt via internett i juni 2021 for presidentrådgivere og regjeringsmedlemmer i utviklingsland, der målet var å utvide «den internasjonale innflytelsen til Kinas styringssystem».

Ifølge dokumentet som er sitert i rapporten, ble deltakerne på dette seminaret presentert for president Xi Jinpings tanker om nasjonal styring, Kinas nåværende politiske system, politiske liv og de grunnleggende trekkene ved Kinas politiske beslutningsprosesser.

Det offentlige dokumentet trakk også fram Kinas innsats for sosial mobilisering og ledelse under covid-19-pandemien, der millioner av mennesker ble satt under strenge, langvarige restriksjoner og nedstengninger.

Overvåkingssystem

Et annet opplæringsprogram, rettet mot afrikanske tjenestemenn involvert i byplanlegging, tok utgangspunkt i Kinas omfattende overvåkingssystem.

Ifølge et dokument sitert i rapporten, søkte programmet å lære opp tjenestemennene i offentlig sikkerhet gjennom informasjonsteknologi i byer.

Kina er et av verdens mest overvåkede samfunn. Kritikere peker på at teknologien med ansiktsgjenkjenning brukes mye i alt fra daglig rettshåndhevelse til politisk undertrykkelse.

– Respekterer folk i alle land

Det kinesiske utenriksdepartementet har til nyhetsbyrået AFP kommentert rapporten med å si at «Kina alltid har respektert folket i alle land for å selvstendig velge sine utviklingsveier og sosiale systemer.».

– Vi har aldri, og vil aldri, påtvinge vår egen vei eller system på andre land, het det videre i uttalelsen.

Atlantic Council-rapporten beskriver imidlertid hvordan Kina har stått bak kurs til tjenestemenn fra BRI-nasjoner – kurs som klart har promotert Kinas medie- og propagandaoperasjoner.

Utvikling av nye medier

Dokumentene viser at Kina har presentert sine erfaringer med utvikling av nye medier, skriving av nyheter, programskaping og stoffinnsamling anvendelig for nye medieplattformer.

Bak alle kursene står det akademikere fra de fremste kinesiske institusjonene samt embetsmenn, ifølge dokumentene.

– Kina er engasjert i en målrettet innsats for å fremme autoritær styresett over hele den utviklende verden, konkluderer forfatteren av rapporten, Niva Yau.

