Orban vil fokusere på innvandring under Ungarns EU-lederskap

I et intervju med den tyske mediegruppen Funke søndag snakker Orban om sine prioriteringer for formannskapet, som går på omgang mellom medlemslandene hvert halvår. Fra 1. juli er det Ungarn og Orbans tur.

Den ungarske statsministeren sier han setter pris på at hans tyske kollega Olaf Scholz vurderer muligheten for å sette ut deler av asylprosessen til land utenfor EU. Han sier Ungarn allerede har innført en ordning der asylsøknader behandles i tredjeland, blant annet ved ambassaden i Serbia, før søkerne får slippe inn i Ungarn.

I juni påla EU-domstolen Ungarn å betale 200 millioner euro – nærmere 2,3 milliarder kroner – pluss dagsbøter på 1 million euro for ikke å ha implementerte et tidligere pålegg om å endre prosedyrene for å innvilge beskyttelse og for å returnere personer fra tredjeland.

Formannskapet er i stor grad en byråkratisk funksjon, men inkluderer å sette dagsordenen for møter og styre politiske diskusjoner mot en løsning, noe som av og til krever kompromisser der det ikke finnes noen tydelig enighet. Ungarn har lovet å være en rettferdig tilrettelegger, men landet har et turbulent forhold til unionen i spørsmål om blant annet rettsstatens vilkår og korrupsjon.

