Økende frustrasjon i Biden-administrasjonen over Israel-politikken

Andrew Miller regnes som en av de fremste ekspertene på konflikten mellom Israel og palestinerne i midtøstenavdelingen i amerikansk UD.

Som «deputy assistant secretary for Israeli-Palestinian affairs» fungerte han som spesialutsending og var blant annet involvert i forhandlingene om frigivelse av amerikanske gisler i Gaza.

Han hadde tidligere sentrale stillinger i president Barack Obamas nasjonale sikkerhetsråd og i staben til daværende utenriksminister Hillary Clinton, og han har også bakgrunn som rådgiver i USAs FN-delegasjon og som diplomat ved amerikanske ambassader i Midtøsten.

Ifølge Miller er det hensynet til familien som gjør at han nå trekker seg, men flere ser avgangen i sammenheng med økende frustrasjon over Bidens Israel-politikk i amerikansk UD.

Kritisk

Ifølge Washington Post er Miller en sterk tilhenger av en palestinsk stat, og han skal ha vært kritisk til Bidens politikk overfor Israel og manglende vilje til å legge press på statsminister Benjamin Netanyahu.

Frustrasjonen i amerikansk UD er ifølge avisen stor over at Biden støtter seg på en liten klikk av rådgivere i Israel-spørsmål, uten å lytte til departementets erfarne diplomater og eksperter.

– Dette er nok et stort tap for Biden-administrasjonen som fører en feilslått politikk, konstaterer Tariq Habash. Han trakk seg i januar fra en stilling i det amerikanske utdanningsdepartementet i protest mot Bidens støtte til Israel.

Ødeleggende

Josh Paul, som i en årrekke jobbet i amerikansk UD, trakk seg i oktober i protest mot USAs våpenstøtte til den israelske hæren.

– Beslutningen om å forsyne den ene parten i konflikten med våpen er kortsynt, ødeleggende og urettferdig, mente han.

– USA skal ikke levere våpen som brukes til å drepe sivile, fastholdt Paul.

Mistet troverdighet

Annelle Sheline sa i mars opp stillingen i midtøstenavdelingen i amerikansk UD der hun jobbet med menneskerettsspørsmål.

– USAs troverdighet i menneskerettsspørsmål har nesten helt forsvunnet, skrev hun i sin begrunnelse.

Hala Rharrit jobbet i amerikansk UD i 18 år, men trakk seg også i frustrasjon over Biden-administrasjonens Israel-politikk.

– Politikken ble helt uakseptabel. Jeg holdt ut i håp om å kunne endre ting fra innsiden, men innså på et tidspunkt at denne politikken undergraver amerikanske interesser og destabiliserer Midtøsten, sa den erfarne arabisktalende diplomaten i et intervju.

Skam og skyld

Harrison Mann hadde majors grad i USAs militære etterretningstjeneste (DIA) og trakk seg i mai.

– Jeg føler skam og skyld, vel vitende om at jeg med mitt arbeid har bidratt til død og lidelse blant palestinerne, skrev han i sitt avskjedsbrev.

Biden-administrasjonen har med sin betingelsesløse støtte til Israel «oppmuntret til hensynsløs eskalering og risiko for en større krig», hevdet han.

Protestbrev

Over 1000 ansatte i USAID, som har ansvaret for mesteparten av USAs utviklingshjelp, undertegnet tidlig i krigen et protestbrev med krav om at Biden måtte ta til orde for våpenhvile i Gaza.

– Vi er skremt og motløse over de mange bruddene på internasjonal lov som skal beskytte sivile, medisinsk personell og mediepersonell, så vel som skoler, sykehus og gudshus, het det i brevet.

