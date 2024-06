Amerikansk flytebrygge i Gaza stemples som fiasko

Planen om å frakte nødhjelp sjøveien til palestinerne i Gaza ble lansert av president Joe Biden i mars.

Som følge av mangel på store nok havneanlegg i Gaza, kunngjorde Biden at USA skulle bygge en flytebrygge der slik at nødhjelp kunne tas i land via den.

Rundt tusen amerikanske ingeniørsoldater deltok i byggingen av den provisoriske brygga nær Gaza by, som det tok to måneder å få på plass.

Prislappen endte på drøyt 2,4 milliarder kroner, og 17. mai ble den tatt i bruk.

Siden har brygga bare vært i bruk tolv dager. Resten av tiden har gått med til reparasjoner, og langt mindre nødhjelp enn planlagt er tatt i land.

Ubetydelig

Ifølge avisa The Guardian har 4100 tonn med nødhjelp nådd Gaza via flytebrygga, men det tilsvarer bare rundt 250 lastebillass.

Før krigen ble det fraktet inn rundt 500 lastebillass daglig med forsyninger til Gaza.

De israelske angrepene og økende lovløshet har også gjort det vanskelig for FN å distribuere den relativt begrensede mengden med nødhjelp som er tatt i land via flytebrygga.

– Volumet er ubetydelig, sa J. Stephen Morrison i den amerikanske tankesmia Center for Strategic and International Studies (CSIS) nylig til The New York Times.

Han mener den amerikanske flytebrygga har vært et mislykket og svært kostbart eksperiment.

Humanitært dekke

Det samme hevder andre eksperter og hjelpeorganisasjoner, som mener flytebrygga har bidratt til å lette presset på Israel for å få dem til å åpne grensen for mer nødhjelp via landeveien til Gaza.

– Brygga fungerer ikke, i hvert fall ikke for palestinere, konstaterte Stephen Semler i den amerikanske tankesmia Security Policy Reform Institute nylig.

Han kaller flytebrygga «et humanitært dekke» for Biden-administrasjonens støtte til Israels bombing i Gaza.

Mislykket

Raphael Cohen i den amerikanske tankesmia RAND Corporation mener også at den amerikanske flytebrygga har vært mislykket.

– Den har ennå ikke gitt de resultater Biden-administrasjonen håpet på, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Den har vært ganske kostbar, og den har ikke løst den operative utfordringen med å bringe nødhjelp til Gaza, sier han.

Blir trolig demontert

Gazastripen opplever ifølge FN gryende hungersnød, noe som har bidratt til lovløsheten som nå rår der.

Bidens plan var at brygga skulle gjøre det mulig å ta i land opptil 150 lastebillass med nødhjelp i døgnet, og at den skulle være i drift fram til september.

Værforholdene har imidlertid vist seg å være en stor utfordring, og to ganger har USA måttet slepe brygga til havn i Israel for å utføre reparasjoner.

Torsdag var den på plass igjen, men kilder i Pentagon sier til The New York Times at den kan bli demontert for godt i løpet av juli.

