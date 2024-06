Viktig seier i retten for britiske oljemotstandere

En kvinne gikk til retten etter at lokale myndigheter i Surrey ga klarsignal for flere oljebrønner på et område nær London-flyplassen Gatwick.

Sarah Finch argumenterte med at miljøutredningen av utbyggingen var ufullstendig fordi den ikke så på utslippene ved forbrenning av oljen som pumpes opp. Finch handlet på vegne av Weald Action Group, som kjemper mot olje- og gassutvinning på land.

– En enorm oppreisning

Etter å ha tapt i to rettsinstanser, vant Finch fram i høyesterett, der tre av fem dommere ga henne medhold, mens de to andre stemte imot.

– Fordi myndighetene ikke vurderte klimaeffekten ved forbrenning av oljen som skal produseres ved det planlagte anlegget, er ikke byggetillatelsen lovlig, fastslår høyesterett.

Finch sier kjennelsen er en enorm oppreisning og at hun er overlykkelig.

– I klimavitenskapen hører vi stadig om vippepunkter. I dag har vi sett en annen type vippepunkt. Lokale myndigheter kan ikke lenger slippe gjennom fremstilling av fossilt brensel uten en fullstendig vurdering av klimaeffekten, sier hun.

Kan justere ned produksjonsplan

Motparten UK Oil & Gas sier de nå vil revurdere sine planer for feltet, som de mener kan dekke 30 prosent av landets behov for olje.

– Domstolens noe bisarre kjennelse, som går mot alle tidligere rettsavgjørelser, understreker hvorfor selskapet over tid har flyttet fokus vekk fra olje og gass mot strategisk underjordisk lagring av hydrogen, sier toppsjef Stephen Sanderson.

En mulig løsning for feltet ved Gatwick er å samarbeide med kommunen om en plan for å holde produksjonen under 3700 fat per dag, som er grensen for at man må lage en miljøpåvirkningsrapport.

Les også: Varmen: Amerikanere mener dette kan redde liv

Les også: Russlands ekspresident: Ber Ukraina snarest gå med på russernes betingelser for fred

Les også: Fikk tillit av Trump: – Han stiller krevende spørsmål (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen