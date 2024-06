Pentagon: Ukraina kan skyte amerikanske raketter lenger inn i Russland

Russiske styrker har skutt mot ukrainske mål fra eget territorium, og på grunn av restriksjonene som var lagt på bruken av blant annet amerikanske våpen, hadde Ukraina begrensede muligheter til å skyte tilbake. I praksis fungerte dermed russisk territorium som en trygg sone for angrep mot Ukraina.

– Ettersom vi ser styrkene utføre slike operasjoner fra andre siden av grensen, har vi forklart at Ukraina også kan ha rett til å skyte tilbake for å forsvare seg, sa Pentagons talsperson general Pat Ryder på en pressekonferanse torsdag.

Pentagon opplyser at Ukraina har tillatelse til å bruke langtrekkende raketter fra USA til å ramme mål i Russland, og at dette ikke bare gjelder like over frontlinjen ved Kharkiv i nordøst. Forutsetningen er at det er snakk om selvforsvar.

Pentagon hevder de nye tillatelsene ikke utgjør noen ny praksis fra deres side.

– Dette handler ikke om geografi. Dette er sunn fornuft, sier Pentagon-talsmann Charlie Dietz.

– Hvis Russland angriper eller er i ferd med å angripe fra sitt territorium og inn i Ukraina, er det rimelig å la Ukraina slå tilbake mot styrkene som angriper fra den andre siden av grensen, sier han.

– I tillegg kan de bruke luftforsvarssystemer som USA har skaffet til å skyte ned russiske fly, selv om de er i russisk luftrom, hvis de er i ferd med å skyte inn i ukrainsk luftrom, heter det i en uttalelse fra Dietz.

