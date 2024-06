EU starter medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova i neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forhandlingene er en viktig milepæl for de to tidligere sovjetrepublikkene. Veien fram mot EU-medlemskap er imidlertid en møysommelig prosess, og det kan ta flere år før de to landene kan bli en del av unionen.

EU-tjenestemenn opplyser fredag at det først skal holdes et forhandlingsmøte med Ukraina, deretter med Moldova. Møtene finner sted i Luxembourg tirsdag.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om