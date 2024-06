Barneekteskap forbys i Sierra Leone

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en historisk begivenhet og en ekstraordinær prestasjon for barn over hele Sierra Leone som har kjempet for sine rettigheter. Jenter som blir giftet bort i ung alder, blir ikke bare frarøvet sin barndom, de blir frarøvet sin fremtid, sier landsjef i Redd Barna i Sierra Leone, Patrick Analo, i en pressemelding.

Lovforslaget tar også sikte på å kriminalisere det å inngå ekteskap med et barn under 18 år. Det inneholder også straffebestemmelser og beskyttelse av ofres rettigheter.

Det vestafrikanske landet har noen av de høyeste tallene hva gjelder barneekteskap, tidlig graviditet og mødredødelighet i verden.

– Barn har stått opp for seg selv og sagt «gi oss vår fremtid tilbake». Takket være dem, så vil dette være realiteten for nesten fire millioner barn i Sierra Leone, sier Analo.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)