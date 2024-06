Russisk regimekritiker plassert på straffecelle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kara-Murza skal tilbringe seks måneder i straffecellen, skriver Vadim Prokhorov på Facebook onsdag. Advokaten, som representerte Kara-Muras i flere år, har selv rømt landet, men er fortsatt i kontakt med sin tidligere klient.

Ifølge Prokhorov er det formelle grunnlaget for å sette Kara-Murza i straffecellen, at han tok hendene bort fra ryggen i noen sekunder for å plassere luen sin der den skulle ligge.

Ilja Jasjin, som tidligere var nært knyttet til den nå avdøde opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj fikk en lignende straff tirsdag.

Overføring til straffeceller brukes ofte av fengselsledelsen som en form for trakassering, særlig av politiske fanger. Soningsforholdene er spesielt vanskelige. Det er svært liten plass, det er ikke tillatt å bruke sengen etter vekking, og muligheten til å gå i luftegården er svært begrenset. Besøk er begrenset til en kort visitt fra slektninger hvert halvår, men selv det skjer på ledelsens nåde.

Kara-Mura ble i april i fjor dømt til 25 års fengsel for høyforræderi. Han er internasjonalt anerkjent som politisk fange og har i en årrekke kritisert politikken til president Vladimir Putin og angrepskrigen i Ukraina. 42-åringens helse er alvorlig svekket etter flere giftangrep.

Les også: Ekspert: – Putin kjenner seg isolert

Les også: Putin og Kim styrker samarbeidet

Les også: Kan F-16 hjelpe Ukraina å gjenerobre Krim?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen