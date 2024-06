Putin advarer Sør-Korea mot å sende våpen til Ukraina: – Vil være en stor feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg håper at dette ikke vil skje. Og hvis det skjer, vil vi ta måtte ta beslutninger som neppe vil glede den nåværende ledelsen i Sør-Korea, sier sa Putin til reportere under et statsbesøk i Vietnam.

Beskjeden om at Sør-Korea vurderer å sende våpen til Ukraina kom dagen etter at Putin signerte en militær samarbeidsavtale med Nord-Korea i forbindelse med at han besøkte Pyongyang.

Sør-Korea uttrykte alvorlig bekymring over avtalen, og sa at de ville vurdere å bidra med våpen til Ukraina.

– Vi planlegger å revurdere spørsmålet om å gi våpenstøtte til Ukraina, opplyste Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Chang Ho-jin, torsdag, få timer etter at Putin forlot Nord-Korea.

