Amnesty: Egypt tvangsreturnerer krigsflyktninger til Sudan

Krigen i Sudan har det siste året drevet over 9 millioner mennesker på flukt, og minst 500.000 av dem, trolig langt flere, har tatt seg over grensa til nabolandet Egypt.

Amnesty anklager egyptiske myndigheter for ulovlige massearrestasjoner og tvangsretur.

– Tvangsretur til en aktiv krigssone, uten at de får anledning til å søke asyl, er et åpenbart brudd på folkeretten, slår Amnesty fast i rapporten « Handcuffed like dangerous criminals»: Arbitrary detention and forced returns of Sudanese refugees in Egypt.

Ufattelig

– Det er ufattelig at kvinner, menn og barn som flykter fra den væpnede konflikten i hjemlandet, blir gjenstand for massearrestasjoner, internert under umenneskelige forhold og ulovlig deportert, sier Sara Hashash i Amnesty.

Hun er nestleder for menneskerettsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika.

Egypt innførte for ett år siden visumplikt for sudanere, noe kvinner, barn og menn over 50 år tidligere ikke trengte.

Amnesty har nå dokumentert hvordan krigsflyktninger fra Sudan blir pågrepet i Egypt, noen på gata, andre til og med på sykehus.

– Mange er nå redde for å forlate hjemmene sine, konstaterer rapporten.

Umenneskelige forhold

Mange blir internert under «grusomme og umenneskelige» forhold, blant annet i en stall i en militærleir, uten tilgang til toaletter og sanitæranlegg.

De internerte nektes ifølge Amnesty også tilstrekkelig mat og helsehjelp.

Fra april til september i fjor ble over 5000 sudanere ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tvangsreturnert til hjemlandet.

I november skal 1600 ha blitt deportert, men etter den tid har ikke FN offentliggjort statistikk. Amnesty har på sin side dokumentert at minst 800 ble tvangsreturnert i årets tre første måneder.

Kritiserer EU

Amnesty anklager i rapporten EU for mulig delaktighet i Egypts overgrep mot krigsflyktninger fra Sudan og viser til at landet i mars fikk drøyt 900 millioner kroner for å bremse ulovlig migrasjon til Europa.

– Ved å samarbeide med Egypt når det gjelder migrasjon, uten strenge garantier om respekt for menneskerettighetene, risikerer EU å medvirke til Egypts brudd på menneskerettighetene, sier Hashash.

Avviser kritikk

Egyptiske myndigheter tillater ikke at FN eller andre etablerer flyktningleirer i landet og hevder at flyktninger har full bevegelsesfrihet og rett til å søke arbeid i landet.

Det egyptiske forsvarsdepartementet og innenriksdepartementet har ikke ønsket å kommentere Amnestys funn, men landets nasjonale menneskerettsråd (NCHR) avviser kritikken i rapporten.

NCHR fastholder i sitt svar at Egypt etterlever sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov.

