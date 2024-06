Over tre av fire unge er bekymret for situasjonen i Gaza

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

Rapporten fra Unicef Norge viser at hele 40 prosent får mest informasjon på Tiktok, 26 prosent på Instagram. Mange sliter med å skille mellom ekte og falske nyheter.

– Mange unge opplever sinne, tristhet, og håpløshet på grunn av krigen, og de blir eksponert for usensurert innhold som krigsscener og menneskelige lidelser i sosiale medier, skriver Unicef i pressemeldingen.

Håpløshet

Til sammen oppgir hele 78 prosent at de er bekymret for situasjonen i Gaza «ofte» eller «hele tiden». Blant adjektivene som ofte brukes i ungdommenes svar er «trist», «sint», «skuffet», «håpløs» og «fortvilet».

– Undersøkelsen viser tydelig at det er behov for mer kunnskap om hvordan barn og unge påvirkes av å se andre barn bli utsatt for alvorlige krigslidelser. Vår generasjons barn står overfor en helt ny måte å få informasjon og nyheter på. Dette vet vi foreløpig veldig lite om hvordan det vil påvirke barn i det lange løp. Vi mener derfor at det er behov for mer forskningsbasert kunnskap og føre-var tiltak, sier fungerende direktør for barns rettigheter Sara Bondø i Unicef Norge.

Frykter søvnvansker

Organisasjonen er særlig bekymret for påvirkningen grafiske skildringer har på barn og unge, og at eksponering for sterke bilder kan føre til blant annet konsentrasjons- og søvnvansker.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 30. april og 13. mai. 75 prosent av de 218 spurte er mellom 17 og 19 år, resten mellom 14 og 16. Hele 75 prosent av dem er jenter.

