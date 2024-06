Den franske skuespilleren Anouk Aimée er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aimée døde i sitt hjem i Paris tirsdag, opplyser datteren Manuela Papatakis.

– I dag har vi tatt farvel til et verdenskjent ikon, til Frankrikes store filmskuespiller som gestaltet roller for noen av de største regissør-navnene: Federico Fellini, Jaques Demy og Calude Lelouch, skriver den franske kulturministeren Rachida Dati på X/Twitter tirsdag.

Anouk Aimée, hvis døpenavn var Nicole Dreyfus, ble født i Paris i 1932. I løpet av sin karriere spilte hun i over 50 filmer, deriblant Fellinis kultklassiker «La Dolce Vita» (1960) og senere i «8 1/2» (1963) sammen med den italienske skuespilleren Marcello Mastroianni.

På 1960-tallet var hun mer aktet i Italia enn hjemme i Frankrike. Imidlertid er en av hennes mest kjente filmer «Un Homme et Une Femme» («En mann og en kvinne») av den franske regissøren Claude Lelouch.

Anouk Aimée etter å ha mottatt Golden Globe-prisen i 1967 for sin rolle i filmen «Un Homme et Une Femme». (AP )

Filmen vant Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes i 1966, mens Aimée året etter fikk både Golden Globe- og Bafta-pris for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i filmen. Samme år ble hun også Oscar-nominert.

