Spredning av mulig livstruende bakterie i Moskva – minst 30 mennesker får intensivbehandling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Botulisme er en svært sjelden form for matforgiftning, og ifølge FHI kan den blant annet føre til lammelser. Den regnes som potensielt livsfarlig da den fører til komplikasjoner i nervesystemet og problemer med pusten.

Helsemyndigheter i Moskva opplyser at 120 innbyggere får medisinsk hjelp, og at minst 30 mennesker får intensivbehandling. Ifølge varaordfører i byen, Anastasia Rakova, står ikke livet i fare for noen av de innlagte.

Ifølge russiske myndigheter stammer bakterieutbruddet fra en salat som blir distribuert av en nettleveringstjeneste. Tjenesten ble søndag midlertidig stanset og blir nå etterforsket.

Rospotrebnadzor, som er byens mattilsyn, opplyste lørdag at de gjennomfører undersøkelser av flere mistenkte tilfeller av botulisme.

Clostridium-bakterien sprer seg ikke mellom mennesker.

Matleveringsselskapet som er knyttet til utbruddet, Kutsjnja Na Rojane, forteller at de har suspendert alle ordre etter å ha oppdaget et mulig risikotilfelle ved en levering.

Ifølge EUs miljøbyrå EEA ble det i 2021 registrert 82 tilfeller av botulisme i Europa. Det finnes ikke data fra verken 2022 eller 2023.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)