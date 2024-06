Amos Hochstein skal være pådriver for innsatsen for å hindre ytterligere opptrapping langs «den blå linjen», grenselinjen FN trakk opp mellom de to landene i 2000 for å sjekke om Israel hadde trukket sine styrker tilbake.

Angrep mellom Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon har skap bekymring for en mer dyptgående krig i Midtøsten.

Les også: Bruker «gummistrikk-plan» mot Russland: – Vi er smartere nå

Les også: Spår Trump-nederlag: – Biden vet nøyaktig hva han gjør

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen