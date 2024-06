Svenske etter løslatelse fra Iran: – Jeg er i den sjuende himmel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svenske Saeed Azizi snakket søndag med Expressen om tiden i fangenskap i Iran, dagen etter at han og Johan Floderus kom tilbake til Sverige.

De to ble sluppet fri i bytte mot iraneren Hamid Noury, som sonet en livstidsdom i Sverige for medvirkning til drap på tusenvis av politiske fanger i Iran i 1988.

Azizi ble pågrepet i november i fjor i Iran. Han ble satt i isolasjon i det beryktede Evin-fengselet, der han tilbrakte tre måneder som han beskriver som helvete på jord. Da han ble stilt for retten, ble han anklaget for å ha samarbeidet med et fiendtlig land mot Iran.

– Rettssaken min varte i tre minutter. Jeg fikk ikke engang forsvare meg.

Fredag fikk Azizi besøk av iranske tjenestemenn som ba ham forberede seg på å flytte, men de sa ikke hvor. Senere ble han kjørt til flyplassen, der han møtte Johan Floderus. De to ble fløyet til Oman, der flyet som skulle ta dem til Sverige, ventet.

– Jeg befinner meg bokstavelig talt i skyene, og følelsesmessig kjennes det som at jeg er oppe i den sjuende himmel, sa Floderus på telefon til statsminister Ulf Kristersson fra flyet, ifølge en video fra regjeringen.

Den 33 år gamle EU-diplomaten ble pågrepet på en feriereise i Iran i april 2022.

– Jeg har ventet på dette i nesten 800 dager, sier Floderus i videoklippet som blant andre Expressen har publisert.