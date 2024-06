Statsminister Frederiksen fortsatt preget etter overfall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et intervju på Folkemødets hovedscene på Bornholm fredag sier hun at hun er «helt ok»

– Men jeg er ikke helt meg selv ennå, sier hun og legger til at hun er «på vei».

Frederiksen ble overfalt forrige fredag av en mann som dyttet henne hardt i overarmen mens hun spaserte nedover en gate i sentrum av København.

Etterpå sa hun at hun var rystet over episoden. Hun deltok ikke i Socialdemokratiets valgvake etter EU-valget, og programmet for Folkemødet fredag ble omgjort.

