Gram: Feil å presse Ukraina til forhandlingsbordet

Av Bibiana Piene/NTB

I helgen samler Ukraina sine støttespillere til en fredskonferanse i Sveits. Dit drar også en norsk delegasjon med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen.

På menyen står fredsplanen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ett land er imidlertid ikke invitert til å sitte med rundt bordet: Russland.

Etterlyser strategi

I en kronikk i Aftenposten etterlyser tidligere Nato-ambassadør Kai Eide en strategi for å få på plass en fred i Ukraina.

Snart to og et halvt år etter Russlands invasjon har situasjonen utviklet seg til en utmattelseskrig. Den koster dyrt, både i form av menneskeliv, materiell og lidelse.

Ukraina har stilt klare krav til Russland før de er villige til å gå inn i fredsforhandlinger. Blant annet vil de ha Russland ut av alle okkuperte områder.

– Urealistisk

Men å stille krav i forkant av eventuelle forhandlinger får ikke noen til forhandlingsbordet, påpeker Eide.

– Det er urealistisk å forvente at de skal gi avkall på sine utgangsposisjoner som en forutsetning for å møtes. Det ville være å kreve innrømmelser som betaling for å sette seg ned, skriver han i kronikken.

– Partene må sondere muligheten for forhandlinger selv om de har posisjoner som er diametralt forskjellige, og uten å stille betingelser for å snakke sammen, mener Eide.

Gram uenig

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er helt uenig i Eides analyse.

– Vi ønsker jo fred. Men Ukraina kjemper for sin eksistens. Det er de som til slutt må vurdere hvilken pris de er villige til å betale for den kampen de står i, sier han til NTB.

– Først og fremst må vi legge press på Russland og få dem til å forstå at de ikke kan vinne fram.

– Men etter to og et halvt år ser jo ikke den strategien ut til å lykkes. Hva skjer da?

– Vi fortsetter å støtte Ukraina i deres forsvarskamp, sier Gram.

Stoltenberg: – Opp til Ukraina

Heller ikke Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deler Eides syn.

– Det viktigste for Nato er at det er opp til Ukraina å avgjøre hva som er akseptabelt, slo han fast på en pressekonferanse torsdag kveld.

Stoltenberg framholdt også, slik han gjort mange ganger tidligere, at det er situasjonen på slagmarken som vil avgjøre hva slags fred Ukraina kan få.

Stoltenberg jobber nå for å få Natos medlemsland til å forplikte seg til en samlet militær støtte på minimum 40 milliarder euro i året til Ukraina.

– Vi må vise Russland at vi tenker langsiktig og ikke har tenkt å gi oss, sier Stoltenberg.

