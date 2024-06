Verdensledere advarte om demokratiets framtid under D-dag-markering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi lever i en tid der demokratiet er i større fare verden over enn det har vært på noe som helst tidspunkt siden 2. verdenskrigs slutt, sa Biden i den franske landsbyen Colleville-sur-Mer.

Landsbyen ligger bare noen hundre meter unna der amerikanske soldater gikk i land på Omaha Beach 6. juni 1944. Over 150.000 allierte soldater gjorde landgang i Normandie for å begynne frigjøringen av det nazistokkuperte Europa.

Det er ikke kjent hvor mange av dem som fortsatt er i live i dag. Men de 180 veteranene som hadde kommet seg til Normandie var æresgjestene over alle, tross at en rekke verdensledere også var til stede. Flere av dem mottok Frankrikes høyeste æresbevisning, Æreslegionen, fra Frankrikes president Emmanuel Macron. Veteranene er i dag i 90-årene og til og med over 100, og flere av dem slet med å komme seg opp fra rullestolen.

– Slapp alt de hadde i hendene

– Det er med den største følelse av takknemlighet vi husker dem og alle andre som gjorde en innsats i de kritiske dagene, sa britenes kong Charles i sin minnetale.

Han mintes også de franske sivile som ble drept i perioden, noe kongen gjorde på fransk.

– De slapp alt de hadde i hendene og risikerte alt for vår selvstendighet og frihet. Vi glemmer ikke det, sa Macron.

– Isolasjonisme er ikke svaret

En rekke ledere trakk historiske linjer i sine taler, og sammenlignet datidens kamp mot tyranni og diktatur med dagens situasjon.

– Isolasjonisme var ikke svaret for 80 år siden, og det er heller ikke svaret i dag. Det de allierte gjorde sammen var langt større enn det vi kunne gjort hver for oss, sa den amerikanske presidenten.

Den amerikanske presidenten sa også at USA ikke kom til å etterlate Ukraina i stikken.

– Om vi gjør det, blir Ukraina undertrykket og det stanser ikke der. Hele Europa blir truet, sa han.

– Slutten på det umenneskelige systemet

Slike ord gledet nok Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som også var til stede.

– Denne hendelsen og denne dagen tjener som en påminnelse om det mot og den besluttsomhet som ble vist i jakten på frihet og demokrati. De allierte forsvarte Europas frihet den gang, slik ukrainerne gjør nå. Samhold overvant alt den gang, og ekte samhold kan gjøre det samme i dag, skrev Zelenskyj på X.

Canadas statsminister Justin Trudeau uttalte «vår levemåte kom ikke til ved et uhell, og den vil ikke leve videre uten innsats fra oss».

– Dagen markerte begynnelsen på slutten for det umenneskelige nasjonalsosialistiske systemet, dens rasemani og militarisme, dens vilje til å ødelegge og imperialistiske fantasier, sa Tysklands statsminister Olaf Scholz.

