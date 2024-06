Statsministeren hedret minnet av norske veteraner etter D-dagen

Av Peter Tálos/NTB

Sammen med kronprins Haakon, forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og flere forsvarstopper markerte statsministeren torsdag norske falne under invasjonen.

Blant 150.000 allierte soldater og sjøfolk som deltok under den allierte invasjonen på dagen for 80 år siden, var det også 3000 nordmenn. Av dem mistet 52 livet.

– Det er en vakker junimorgen på en fredelig stand, hvor man hører sjøen i bakgrunnen. Det er en sterk kontrast til hva som utspilte seg 80 år siden, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Samme verdier

– De som kjempet her for 80 år siden, kjempet for de samme verdiene som vi tror på i dag. De kjempet for frihet og demokratiske verdier, sier Støre.

Statsministeren sier minnet om det internasjonale samarbeidet er like aktuelt nå som det var i 1944.

– Det som skulle bli begynnelsen på slutten av krigen, måtte begynne med en landgang, og det måtte komme her. De skulle nedkjempe det nazistiske tyranniet og besto av en bred allianse av land, sier Støre mens han står med bølgene fra Sword beach bak seg.

Ukraina og samhold

– Og det er relevant i dag også: USA og Europa sto sammen, og det må vi fortsatt holde fast ved, sier statsministeren.

Støre ser paralleller til dagens konfliktbilde i Europa, med krigen i Ukraina og behovet for en samlet europeisk holdning sammen med USA.

Tidligere har norske veteraner vært med på markeringene i Normandie. I år var fire etterkommere til stede under kransenedleggelsen som kronprinsen utførte foran det norske monumentet.

I talen minnet Støre også om hvordan franske soldater rykket ut og deltok i slaget om Narvik og at norske soldater noen år senere deltok i den storstilte invasjonen av Normandie.

