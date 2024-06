Tenåringer frikjent for drap på taxisjåfør i Sverige

Ifølge dommen fra Svea hovrätt, som tilsvarer lagmannsretten i Norge, er det ikke mulig å konkludere hvordan mannen døde.

«Den kriminaltekniske etterforskningen ikke gir klare svar. Det er heller ikke mulig å fastslå hvem som er ansvarlig for mannens død», står det i dommen.

I tingretten ble tre av tenåringene dømt for drap, mens de to siste ble dømt for medvirking til drap. Alle var mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet.

De tre som ble dømt for drapet – tre brødre – er nå dømt for kidnapping, ran, forstyrrelse av gravfreden og etterfølgende bistand. De to siste – en fjerde bror og en kvinne – dømmes for kidnapping og ran.

Har fått stor oppmerksomhet

Det var 1. april i fjor at den 26 år gamle mannen ble funnet hengt i et tre i Hjälstaviken naturreservat utenfor Enköping.

Mannen, som opprinnelig var fra Stockholm, hadde forsvunnet en uke tidligere. Drosjen hans ble funnet forlatt 500 meter unna med taksameteret på.

Motivet for det som ifølge aktoratet var et drap, ble i tingretten oppgitt å være hevn. Jenta hadde anmeldt drapsofferet for voldtekt en måned før han ble funnet drept.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Sverige og blir omtalt som «taxidrapet».

Hevdet dødsfallet skyldtes en ulykke

I tingretten nektet alle tiltalte noen som helst befatning med taxisjåførens død. Etter at saken havnet i Svea hovrätt innrømmet flere av brødrene at de hadde vært på stedet da han døde, men forklarte at dødsfallet skyldtes en ulykke.

Brødrene hadde imidlertid ulike forklaringer rundt dødsårsaken. En av dem sa at 26-åringen døde da en av brødrene strammet en løkke rundt halsen hans, mens de to andre sa at han døde av et grep rundt halsen.

Brødrene opplyste videre at mannen ble hengt fra treet etter dødsfallet for å få det til å se ut som et selvmord.

Den eldste broren ble dømt til livsvarig fengsel for drap i tingretten, men fikk sju års fengsel i hovrätten. De fire andre ble i tingretten dømt til flere års soning på lukkede ungdomsanstalter, noe som ble opprettholdt i hovrätten.

