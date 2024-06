Sunak lover innvandringstak om han blir gjenvalgt

Sunak og De konservative ligger langt bak Labour på målingene. Om regjeringen blir gjenvalgt, vil partiets folkevalgte stemme for å sette tallfestede grenser for innvandringen ti landet, sier Sunak. Innvandring har vært dominerende i den politiske debatten i Storbritannia i mer enn et tiår, og det var sentralt i folkeavstemningen om brexit.

– Ved å sette et tak på innvandringen hvert år vil vi sikre at de offentlige tjenestene er beskyttet, og at boligsektoren ikke blir overbelastet, mens vi fortsatt henter inn ferdighetene som selskapene våre og helsevesenet trenger, heter det i en uttalelse fra partiet.

Sunak innførte nye regler i år for å begrense innvandringen, blant annet et forbud for utenlandske studenter mot å få inn familiemedlemmer og økt lønnskrav for arbeidsvisum. Den store satsingen med å deportere migranter til Rwanda har fått motgang i rettsvesenet og i Parlamentet, og den avhenger nå av at partiet vinner valget.

Rundt 685.000 mennesker innvandret til Storbritannia i fjor, ned fra rekordhøye 764.000 i 2022.

Bak helsevesenet og økonomien er innvandring og asyl et av de største problemene i Storbritannia, ifølge en utspørring YouGov har gjort av britiske velgere.

