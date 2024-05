Opposisjonsleder Starmer ber om endring i valget: – I deres hender

– Etter 14 år med De konservative i regjering fungerer tilsynelatende ingenting lenger, sier Starmer i en video publisert på X/Twitter.

Starmer er storfavoritt til å vinne valget i Storbritannia. Flere målinger viser at han ligger opp mot 20 prosent foran statsminister Rishi Sunak.

– Kun et endret Labour-parti vil få Storbritannias fremtid tilbake, og tro meg, partiet har forandret seg, fortsetter Starmer.

Labour-lederen sier han vil jobbe for å tjene folket, som driver landet fremover. Han gjentok et tidligere budskap om at hans parti vil sette landet først, og partiet i andre rekke. Det budskapet har blitt tatt godt imot hos velgerne etter flere år med kaos innad i Labour-partiet.

– Landets fremtid er i deres hender, 4. juli har dere valget, og sammen kan vi stanse kaoset, gjenoppbygge og endre landet vårt, sier Starmer på en pressekonferanse.

Vil kaste De konservative ut av regjeringslokalene

Liberaldemokratenes partileder sier ifølge Sky News at han vil kaste De konservative ut fra regjeringslokalene.

– Dette er en mulighet til å levere endringene folket har ropt etter, sier partileder i Liberaldemokratene, Ed Davey, til nyhetskanalen.

Sentrumspartiet ligger for øyeblikket med rundt 10 prosents oppslutning og kan bli en viktig brikke når makten skal fordeles etter valget 4. juli, som statsminister Rishi Sunak kunngjorde onsdag.

– Helsesystemet er i knestående, folkets lån og renter har økt med flere hundre pund i måneden og vannselskaper har kommet unna med å pumpe skitten kloakk ut i elvene og langs strendene våre, sier Davey.

Han ber velgerne stemme på Liberaldemokratene og sier partiet skal jobbe for folks lokalmiljø.

