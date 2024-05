Sunak varsler obligatorisk verneplikt

Ifølge Sunak vil landets 18-åringer få valget mellom å tjenestegjøre tolv måneder i det britiske forsvaret eller utføre en helg i måneden med obligatorisk samfunnstjeneste i lokalsamfunnet.

Samfunnstjenesten kan for eksempel bestå i å bistå det lokale brannvesenet, helsevesenet eller frivillige organisasjoner, sier han.

– Dette er et flott land, men generasjoner av unge mennesker har ikke fått mulighetene eller den erfaring de fortjener, og det er krefter som forsøker å så splittelse i samfunnet i en stadig mer usikker verden, sier Sunak.

Følelse av stolthet

– Jeg har en klar plan for å gjøre noe med dette i framtida. Jeg vil legge fram en ny modell for nasjonal tjeneste for å gi våre unge en følelse av at de trengs og en fornyet følelse av stolthet over landet vårt, sier han.

– Denne nye plikttjenesten vil gi unge mennesker mulighet til å endre livet og gi dem en anledning til å lære noe arbeidsrelatert og bidra til lokalsamfunnet og landet, sier Sunak.

Desperat

Labour kaller Sunaks varslede plan «nok en desperat og ufinansiert forpliktelse» og viser til at nåværende utenriksminister David Cameron innførte en lignende ordning da han var statsminister.

– Dette er ingen plan, det vil koste milliarder og trengs bare fordi toryene har krympet landets væpnede styrker til det laveste nivået siden Napoleon, sier en talsperson for Labour.

– Storbritannia har fått nok av konservative som mangler nye ideer, og som ikke har noen plan for å få slutt på 14 år med kaos. Det er på tide å bla om og gjenreise Storbritannia med Labour, sier talspersonen.

