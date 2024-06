Fisket opp safe full av penger

Et amerikansk par fikk en oppsiktsvekkende fangst da de fisket med magneter i en dam i New York på fredag. Lokale medier melder at de fikk en metallsafe på kroken i bydelen Queens, og da de dro den i land oppdaget de at den ikke var tom.

Inni fant paret, James Kane og Barbie Agostini, hundrevis av gjennomvåte sedler, anslått til å være verdt 100.000 dollar. Pengene var dog skadet av å ha ligget i vannet en stund. Det har gjort at politiet ikke har klart å koble pengene til en eier eller en eventuell forbrytelse. Derfor har de latt dem beholde pengene.

I en uttalelse til USA Today opplyser politiet at pengene ikke trengtes å bli overlevert til dem, fordi verdien ikke kunne bestemmes.

– Generelt sett er funnet eiendom til en verdi av ti dollar eller mer pålagt å bli rapportert til, og deponert hos, politiet. I dette tilfellet kunne verdien og ektheten av den påståtte valutaen ikke fastslås på grunn av eiendelens sterkt oppløste tilstand, skriver de.

Eieren av safen kunne ikke identifiseres, og myndighetene lot derfor duoen beholde safen og innholdet. (Let's Get Magnetic / YouTube)

I et intervju med NY1 forklarer Kane de begynte med magnetfiske under koronapandemien fordi de syntes det var spennende å gå på skattejakt uten å måtte bruke mye penger på utstyr.

Paret dokumenterer jevnlig funnene sine fra magnetfiske på sosiale medier. De har tidligere funnet våpen og smykker, men aldri noe som dette.

– Jeg kunne ikke tro det, sier Agostini til NY1.

