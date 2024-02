Oppsiktsvekkende funn om mikroplast: – Kan påvirke alt pattedyrliv på planeten vår

Studien, publisert i tidsskriftet Toxicological Sciences, fant mikroplast i alle 62 av 62 testede morkakeprøver, med konsentrasjoner fra 6,5 til 790 mikrogram per gram vev. Polyetylen, som brukes til å lage plastposer og flasker, var det vanligste plastmaterialet som ble påvist, etterfulgt av PVC og nylon.

Funnet gjør forskerne bekymret for hvilke mulige helseeffekter plasten kan ha på utviklingen av fostre.

– Hvis vi ser effekter på morkakene, kan det påvirke alt pattedyrliv på planeten vår. Det er ikke bra, sier professor Matthew Campen ved University of New Mexico i USA, som har ledet forskningen, ifølge The Guardian.

De amerikanske forskerne brukte donerte morkaker i studien. Konsentrasjonen av mikroplast i morkaker er spesielt urovekkende fordi den vokser i bare åtte måneder, mens andre organer i kroppen bygger seg opp over mye lengre tid, påpeker Campen.

Mikroplast ble første gang påvist i morkaker i 2020, i prøver fra fire friske kvinner fra Italia som hadde hatt normale svangerskap og fødsler. Da advarte forskerne om at mikroplast inneholder stoffer som virker hormonforstyrrende og kan forårsake langtidseffekter på menneskers helse.

Knyttes til helseproblemer

Campen sier ifølge The Guardian at den økende konsentrasjonen av mikroplast i menneskelig vev kan forklare den forbausende økningen av enkelte helseproblemer, som inflammatorisk tarmsykdom (IBD), tykktarmskreft hos personer under 50 år og synkende sædkvalitet. En studie fra 2021 viste at personer med IBD hadde 50 prosent mer mikroplast i avføringen sin.

En annen ny studie, gjort av kinesiske forskere, avdekket mikroplast i alle de 17 arteriene som ble testet, og antydet at partiklene kan være knyttet til blodpropp.

De brukte samme metode som forskerne fra USA for å påvise mikroplast i de menneskelige prøvene. Mikroplasten ble analysert ved hjelp av kjemikalier og en sentrifuge for å skille den fra det biologiske materialet, for deretter å varme den opp og analysere den karakteristiske kjemiske signaturen til hver enkelt plast.

Nylig har det også blitt påvist mikroplast i blod og morsmelk, noe som tyder på en omfattende spredning til menneskekroppen. Helseeffekten er foreløpig ukjent, men mikroplast har vist seg å kunne skade menneskeceller i laboratorieforsøk, skriver The Guardian.

