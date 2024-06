Mexico får sin første kvinnelige president

Sheinbaum ser ut til å ha sikret seg nærmere 60 prosent av stemmene, viser fem store valgdagsmålinger.

Opposisjonens kandidat i søndagens presidentvalg, Xochitl Galvez fra koalisjonen Frente Amplio por México, ligger ifølge målingene an til å ende med rundt 30 prosent av stemmene.

Valgdagsmålingene er i tråd med de første resultatene fra søndagens valg.

Historisk

Med Sheinbaum, som representerer regjeringspartiet Morena, får Mexico dermed sin første kvinnelige president.

61-åringen har tidligere vært ordfører i Mexico by og skylder mye av sin popularitet til avtroppende president Andres Manuel Lopez Obrador.

Venstrepopulisten Lopez Obrador har ifølge meningsmålinger hatt støtte fra rundt 60 prosent av landets 99 millioner stemmeberettigede, men kunne ikke stille til gjenvalg da grunnloven bare tillater én presidentperiode på seks år.

Akademiker

Sheinbaum er barnebarn av jødiske innvandrere fra Bulgaria og Litauen. Hun er en anerkjent akademiker og har skrevet over 100 artikler og to bøker om energi, miljø og bærekraftig utvikling.

61-åringen er forsiktig og reservert og har unnlatt å tone flagg i kontroversielle spørsmål som abort.

Som kvinnelig president i et land med rotfestet machokultur knyttes det store forventninger til henne og utfordringene blir mange.

Vold

Selv om mexicanske kvinner de siste årene har fått økende innflytelse i både politikk og næringsliv, er vold i hjemmet utbredt. Rundt ti kvinner blir drept hver eneste dag, men politiet og rettsvesenet unnlater ofte å følge opp.

Økonomisk ulikhet påvirker også kvinner sterkt, spesielt i de fattigste delene av samfunnet.

Kvinner er ikke alene om å bli rammet av den omfattende voldskulturen som preger Mexico. Over 450.000 mennesker er drept og titusenvis er savnet siden 2006, og rivaliserende narkotikabander har stor makt og korrupsjon er utbredt.

Fattigdom

Selv om Mexico er Latin-Amerikas nest største økonomi, lever fortsatt mer enn en tredel av innbyggerne ifølge offisielle tall under fattigdomsgrensa, trolig flere.

Da Lopez Obrador kom til makten in 2018, lovet han å øke velferdsytelsene og redusere fattigdommen for å stoppe vold, under slagordet abrazos no balazos (klemmer, ikke kuler).

Håpet er at utdanning vil bidra til å redusere kriminaliteten og at bedre integrasjon vil hindre rekrutteringen til kriminelle bander.

Sheinbaum har lovet å fortsette denne strategien, som er sterkt omdiskutert.

Nabo i nord

Som president må Sheinbaum også takle Mexicos ofte komplekse forhold til nabolandet i nord, USA. Det forholdet blir ikke enklere dersom Donald Trump på nytt inntar Det hvite hus til høsten.

Han varsler styrket kamp mot ulovlig innvandring og anklager migranter fra Mexico og andre latinamerikanske land for å stå bak mesteparten av kriminaliteten i USA.

At Trump ikke har statistikken på sin side, spiller mindre rolle. Budskapet går rett hjem blant mange amerikanske velgere.

