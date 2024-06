Johnny Depp skal spille Satan i Terry Gilliams nye film

Johnny Depp skal spille Satan, og Jeff Bridges spiller Gud. Også navn som Adam Driver og Jason Momoa er klare for filmen, melder NME.

Den omtales som en komedie der Gud bestemmer seg for å ødelegge menneskeheten.

– Den eneste som prøver å redde oss er Satan. Fordi han trenger mennesker i helvete, ellers ville han ikke hatt en jobb i all evighet, forklarte Gilliam til det franske filmbladet Premiere.

Johnny Depp. (Toru Hanai/NTB Tema)

Der røper han også at han bare mangler en kvinnelig skuespiller.

– Alt som gjenstår er å finne Eva. For Satan legger ut på jakt etter to mennesker som skal presenteres for Gud som den moderne Adam og Eva.

Terry Gilliam har tidligere laget filmer som «Monty Python and the Holy Grail» (1975), der han hadde regi sammen med Terry Jones, «Time Bandits» (1985), «Twelve Monkeys» (1995), «Fear and Loathing in Las Vegas» (1998), «The Imaginarium of Doctor Parnassus» (2009) og «The Man Who Killed Don Quixote» (2018).

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)