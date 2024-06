Zelenskyj mener Kina prøver å motarbeide fredskonferanse

Da han talte til pressen etter en sikkerhetskonferanse i Singapore sa Zelenskyj at Kina, i motsetning til USA, forsøker å overtale land til å ikke delta, og at de jobber for å motarbeide fredskonferansen.

Tidligere søndag uttrykte han skuffelse over at noen land ennå ikke har lovet å komme til konferansen i Sveits 15. og 16. juni. Han sa også at det fantes land som forsøkte å hindre deltakelse på den sveitsiske konferansen. Han nevnte imidlertid ingen konkrete land.

Sveits har forsøkt å overtale Kina til å bli med, men landet har antydet at de ikke vil delta. Begrunnelsen er at Russland ikke er med.

Talte i Singapore

Foran over 500 delegater fra rundt 40 land lovet Zelenskyj i Singapore at Ukraina er villig til å lytte til ulike forslag og tanker som hva som må til for å oppnå fred.

Konferansen er ment å bidra til å få slutt på krigen, men uten at Russland, som startet krigen ved å invadere Ukraina, er invitert.

Kinas forsvarsminister Dong Jun deltar på konferansen i Singapore og holdt selv et innlegg tidligere søndag, men han satt ikke i salen da Zelenskyj talte. Kina har så langt ikke kommentert Zelenskyjs uttalelser.

Forslag fra Ukraina

Ifølge Zelenskyj har Ukraina forslag som vil bidra til at konferansen i Sveits skaper et grunnlag for fred. Både atomsikkerhet, matsikkerhet, løslatelse av krigsfanger og retur av ukrainske barn som er blitt bortført av Russland, står på dagsordenen, ifølge presidenten.

– Tiden løper ut, og barna vokser opp i Putin-landet der de blir oppdratt til å hate hjemlandet sitt, sa Zelenskyj.

Jo større deltakelse, jo større sannsynlighet er det for at Russland vil lytte, mener han.

I midten av mai opplyste Sveits at rundt 50 land hadde meldt seg på konferansen, om lag halvparten av dem land utenfor Europa.

Mener Russland må med

Russisk deltakelse på konferansen i Sveits ville neppe vært akseptabelt for Ukraina, men Sveits har understreket at Russland er nødt til å bli involvert i en eventuell fredsprosess.

– En fredsprosess uten Russland er ikke mulig, sier Sveits' regjering i en uttalelse i mai.

Zelenskyj har tidligere også uttrykt skuffelse over at USAs president Joe Biden ennå ikke har sagt at han selv vil være til stede på konferansen.

