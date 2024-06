Russisk «spionfond» bruker millioner på propaganda og sanksjonsbrudd

NRK viser til dokumenter som de har fått tilgang til fra en etterretningskilde.

Dokumentene viser blant annet hvordan agenter har brukt penger fra fondet for å gi rettshjelp til russere som anklages for spionasje og drap, skriver kanalen.

NRK skriver også at avdelingsdirektøren for Pravfond i Norge har vært tilknyttet russisk etterretning og har delt ut penger til prosjekter her i landet.

Verken fondet eller direktøren har svart på forespørsler om saken, skriver NRK.

Dokumentene er delt med Danmarks Radio, som har analysert lekkasjen sammen med NRK og 13 andre mediehus i Europa. De er også gjennomgått av flere eksperter.

