Kreml advarer Frankrike mot å sende styrker til Ukraina

Advarselen kommer fra Artjom Studennikov, leder av Europa-avdelingen i russisk UD.

Studennikov vil overfor det russiske nyhetsbyrået RIA ikke si hvordan Russland kommer til å svare på en eventuell fransk beslutning om å bistå Ukraina med styrker.

Han understreker at Kreml har advart franske myndigheter mot å gjøre dette og sier at en slik beslutning vil øke faren for direkte sammenstøt mellom de to atommaktene.

