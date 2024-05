IDF: Israelske styrker drepte fem av sine egne soldater i Gaza

Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent. I en uttalelse fra IDF står det at de fem ble drept onsdag.

En talsperson for IDF ble torsdag spurt om det stemte at det var Israels egne styrker som drepte soldatene. Svaret var ja, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge avisa Haaretz ble de fem drept i et stridsvognangrep. To stridsvogngranater skal ha blitt avfyrt etter at et våpen ble identifisert. En gransking er igangsatt for å finne ut hvorfor soldatene, som befant seg flere titalls meter unna, ble forvekslet med fiendtlige styrker.

I tillegg til dem som ble drept, ble sju andre såret, skriver Haaretz. Tilstanden til tre av dem skal være alvorlig.

Tidligere denne måneden rykket israelske bakkestyrker igjen inn i områder nord på Gazastripen. Ifølge Israel har Hamas forsøkt å gjenoppbygge sin militære kapasitet i disse områdene.

Kampene nord på Gazastripen pågår parallelt med Israels angrep i byen Rafah lengst i sør, nær grensa mot Egypt.

