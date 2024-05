Farlig utvikling

Georgia balanserer nå på en knivsegg etter at parlamentet vedtok en lov som langt på vei gjør vestlig innflytelse suspekt og definerer organisasjoner med finansiering utenfra som «utenlandske agenter».

I parlamentet ble det håndgemeng da loven ble vedtatt, og i gatene er det stor uro etter at den såkalte Russland-loven fikk flertall. Omtalen av loven kommer av at den tvinger landet inn i et mønster som president Putin har brukt for å kneble opposisjonen i Russland.

Moskvas trygghet og selvtillit øker

Rådgiver Arve Hansen i Helsingforskomiteen sier til VG at situasjonen er farlig og at den har «alle ingrediensene for en voldsspiral». Sinnet blant sivile georgiere er stort da et stort flertall av dem ønsker en annen kurs for landet. 80 prosent av Georgias befolkning vil inn i EU og Nato.

Nå tar landets politiske ledelse tydelige steg vekk fra Vesten, og i praksis også vekk fra demokratiet. Russland okkuperte i 2008 to såkalte utbryterrepublikker i landet og øker nå sin innflytelse. Putin vinner kampen om Georgia.

Frykten er stor også for at Russland har fått avgjørende moment i sin krigføring i Ukraina. Etter lang tid der fronten har vært rimelig stabil, har russiske styrker nå gjort et overraskende utfall mot millionbyen Kharkiv. Ukrainske styrker har trukket seg tilbake, og flere mindre byer skal være tapt til russerne. Russiske raketter har rammet sivile mål i landets nest største by.

Kharkiv ble også hardt skadet under invasjonen i 2022, men de russiske okkupantene ble presset tilbake og byen ble et symbol på ukrainsk motstand. Lederen for det ukrainske sikkerhetsrådet har uttalt at det ikke er noen risiko for at russiske soldater skal innta den viktige metropolen.

Det er kanskje ingen fare for umiddelbar kollaps i øst og garantiene kommer fra USA og Vesten om at Ukraina skal få sine nødvendige våpen. Men tendensen er negativ. Ny russisk forsvarsminister ble også utnevnt denne uka. Valget av Andrej Belousov i rollen − han er sivilist, økonom og nær Putin-rådgiver – kan antyde et smartere og mer sofistikert Russland. Moskvas trygghet og selvtillit øker.

