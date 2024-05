Tordner mot Macron: – Da blir dere et russisk mål

– Dukker franskmennene opp i konfliktsonen, blir de et mål for russiske styrker. Dette vet Paris fra før av, sier Maria Zakharova, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hun er talsperson for Russlands utenriksdepartement, og fyrer stadig løs mot vestlige land og ledere i mediene.

I et nylig intervju med magasinet The Economist gjentok Frankrikes president Emmanuel Macron at han ikke vil utelukke å sende vestlige soldater til Ukraina som et svar på konflikten der. Også tidligere har Macron åpnet for dette, selv om Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har avvist en slik mulighet.

Maria Zakharova og Kreml har ikke satt pris på utspillene fra Frankrikes president Emmanuel Macron. (Alexander NEMENOV / AFP)

– Det er typisk Macron

Mandag denne uken ble den franske ambassadøren i Moskva kalt inn på teppet, i kjølvannet av Macrons siste uttalelser. Årsaken var «stadig mer krigerske uttalelser fra den franske regjeringen», het det i uttalelsen fra Russlands utenriksdepartement.

– Russland presenterte sin vurdering om at Paris’ destruktive og provoserende linje fører til en eskalering av konflikten, sto det også, ifølge NTB.

Videre het det fra departementet at et fransk forsøk på å skape «strategisk tvetydighet» rundt Russland ikke vil føre fram.

– Det er typisk Macron å forklare slik retorikk med et forsøk på å skape strategisk tvetydighet. Men vi må skuffe deg, Macron. For oss ser situasjonen helt klar ut, sier Zakharova.

Russland-kjenner Mark Galeotti kommenterte nylig Emmanuel Macrons utspill overfor Dagsavisen. Han mente det trolig hadde «mer med fransk politikk å gjøre enn noe annet».

– En soldat er en soldat, selv om han ikke er ved fronten

I en tekst i det velrenommerte tidsskriftet Foreign Affairs hevdet professorene Phillips O’Brien, Jahara Matisek og Alex Crowther nylig at Europa, ikke Nato, bør vurdere å sende styrker inn i Ukraina. Russland og president Vladimir Putin «har ikke råd til» å kjempe mot flere europeiske land samtidig. Dermed vil europeiske styrker i Ukraina ikke føre til en ytterligere eskalering fra Russland, skrev de.

Trioens påstand står imidlertid i kontrast til Zakharovas ferske utspill.

– Jeg tror det O’Brien, Matisek og Crowther foreslår verken er sannsynlig eller til særlig hjelp. For la oss være ærlige, en soldat er en soldat selv om han ikke er ved frontlinjen, sa Mark Galeotti.

Briten Mark Galeotti regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt. (Jørn H. Skjærpe)

Om man tenker seg en situasjon der europeiske styrker for eksempel beskytter en luftverninstallasjon i Ukraina, så vil disse fortsatt bli ansett som et legitimt mål av Russland. Dermed vil det kunne føre til eskalering, forklarte briten.

– Og er disse styrkene et mål, kan de også bli drept. Jeg er ikke overbevist om at Europa er klar for det. Jeg tror det er flere land i Europa som ikke vil være klare for å få egne soldater hjem i kister, sa Galeotti.

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av naboen Ukraina i februar 2022. (Sergei Guneyev/AP)

