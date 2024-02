Macron utelukker ikke å sende soldater til Ukraina

Macron sier alle muligheter ble diskutert på det europeiske toppmøtet han arrangerte om Ukraina mandag.

– Det er ingen enighet på dette stadiet om å sende bakkestyrker. Men ingenting bør utelukkes. Vi vil gjøre det som trengs for at Russland ikke skal vinne, sier Macron, som hadde samlet ledere fra rundt 20 europeiske land i Paris.

– Avhengig av at Russland nedkjempes

Han sier landene er enige om å jobbe for å sanksjonere land som hjelper Russland med å omgå sanksjonene landet er ilagt som følge av krigen i Ukraina.

Han sa også at en ny koalisjon vil gå sammen for å forsyne Ukraina med mellom- og langdistanseraketter og bomber.

– Vi er overbevist om at sikkerheten og stabiliteten i Europa er avhengig av at Russland blir nedkjempet, sier den franske presidenten.

– Stor vilje til å støtte Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier møtet i Paris viser samhold og vilje til å hjelpe.

– Dette møtet bekreftet hvor sterkt samholdet er og at viljen til å støtte Ukraina fortsatt er stor, sier statsministeren til NTB etter møtet.

Han mener at samlingen sender et sterkt signal, ikke bare til de allierte i Ukraina, men også til Russland.

– Vi legger stor vekt på samarbeid og koordinering med partnere og allierte. Det er en viktig forutsetning for å finne gode og effektive måter å fortsatt støtte Ukraina på, legger Støre til.

Tsjekkisk initiativ

På møtet i Paris kunngjorde Nederlands statsminister Mark Rutte at hans land vil bidra med 100 millioner euro – drøyt 1,1 milliarder kroner – til et tsjekkisk initiativ for å kjøpe ammunisjon til Ukraina. Tsjekkias statsminister Petr Fiala sier rundt 15 land har vist interesse for initiativet.

Deres danske kollega Mette Frederiksen påpeker at det ligger mye ammunisjon på lagre rundt om i Europa som er mer til nytte i Ukraina.

– Her og nå er det viktigste at denne store gruppen er enige om å kjøpe og donere mer ammunisjon. Vi skal se hva som ligger på lagrene og som kan sendes av gårde med en gang, sier hun.

