EU og Frankrike ber Xi presse Putin

Det er første gang på fem år at lederen for den asiatiske stormakten er i Europa. I Paris møtte han både Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Etterpå sa von der Leyen at EU forventer at Kina bruker all sin innflytelse over Russland til å få en slutt på aggresjonen mot Ukraina.

Tidligere samme dag hadde Russland varslet en ny militærøvelse der landet skal trene på bruk av taktiske atomvåpen. Angivelig som svar på «provoserende uttalelser» fra vestlige land.

– Komplekst forhold

I Paris erkjente von der Leyen at unionens forhold til Kina er komplisert.

– Det er et av de mest komplekse, men også et av de viktigste, sa EU-kommisjonens leder.

– Framtiden til kontinentet vårt er helt klart avhengig av evnen vår til å utvikle forholdet til Kina på en balansert måte, hevdet Macron.

Xi understreket på sin side at Kina og Europa «fortsatt bør være partnere» og satse på «strategisk koordinering».

Videre kritiserte han forsøk på å legge skyld på Kina for Ukraina-krigen. Dette kan utløse en ny kald krig, advarte han under et felles møte med pressen sammen med Macron.

Kjøper russisk olje

Kina insisterer på at landet forholder seg nøytralt til Ukraina-konflikten. Men handelen mellom Kina og Russland har økt kraftig siden Putin invaderte Ukraina.

Ikke minst kjøper Kina store mengder russisk olje, noe som bidrar til å holde den russiske økonomien på beina.

Senere denne uken skal Xi til Serbia og Ungarn, som regnes som to av landene i EU som er mest vennlig innstilt til Russland.

Under samtalene i Paris mandag var også handel mellom EU og Kina et svært viktig tema. Von der Leyen kritiserte det hun kalte kinesisk overproduksjon av visse industrivarer.

Xi avviste at dette er noe reelt problem. Samtidig fikk han ros av Macron for ikke å ha økt tollen på fransk konjakk i kjølvannet av en kinesisk antidumping-gransking.

