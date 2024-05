WFP-direktøren: Fullskala hungersnød i Nord-Gaza

Amerikaneren er intervjuet av TV-kanalen NBC, som har offentliggjort et utdrag fra uttalelsene til «Meet the Press», som sendes søndag.

– Det er hungersnød, fullskala hungersnød i nord og den beveger seg sørover, sier McCain.

WFP-direktøren ber innstendig om en våpenhvile på Gazastripen.

– Det vi ber om, og det vi har bedt om hele tiden, er en våpenhvile og muligheten til uhindret tilgang til trygge passasjer inn i Gaza – havner og grenseoverganger, fortsatte McCain.

FN-erklæring lar vente på seg

FN og andre har lenge advart mot hungersnød i Gaza fordi Israel har nektet å slippe inn tilstrekkelig med nødhjelp. I april slo amerikanske USAID fast at det er hungersnød nord på Gazastripen, der hundretusenvis av mennesker antas å befinne seg.

McCain understreker at hennes vurdering er basert på det WFPs ansatte ser og opplever på bakken.

FN har ikke kommet med en formell erklæring om hungersnød, som innebærer strenge kriterier som forutsetter grundig kartlegging av mat- og helsesituasjonen. Bare to ganger de siste 13 årene har FN erklært hungersnød – i Somalia i 2011 og i deler av Sør-Sudan i 2017.

Ekstem matmangel

Allerede i midten av mars slo FN fast at drøyt 1,1 millioner mennesker på Gazastripen var rammet av sult på nivå fem på den såkalte IPC-skalaen, der fem er det mest kritiske nivået. De innebærer ekstrem matmangel og betydelig risiko for å dø.

Drøyt 850.000 andre palestinere i Gaza var da ifølge FN rammet av sult på nivå fire og helt avhengige av umiddelbar nødhjelp utenfra om ikke liv skulle gå tapt.

Etter internasjonalt press åpnet Israel tidligere i uka grenseovergangen Erez for nødhjelpsforsyninger. Men onsdag blokkerte israelske bosettere den første hjelpekolonnen før den klarte å krysse inn i Gaza. Da kolonnen kom seg inn i Gaza, ble den rekvirert av Hamas, før FN fikk tilbake kontrollen over nødhjelpen.

Lokal matproduksjon ødelagt

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa fredag at det har vært en ytterst liten økning i tilgangen til mat på Gazastripen. Men risikoen for hungersnød vedvarer i det beleirede palestinske området med 2,3 millioner innbyggere.

Store deler av Gaza er lagt i ruiner i løpet av sju måneder med krig. Krigen har også ødelagt den lokale produksjonen av frukt, grønnsaker og fisk, påpeker WHO. Anslagsvis 1,3 million innbyggere har flyktet til den sørlige byen Rafah, som Israel truer med å invadere.

Over 34.600 palestinere er drept i israelske angrep, og nesten 80.000 er såret, de aller fleste sivile, ifølge palestinske helsemyndigheter. Ytterligere 10.000 er savnet i ruinene, ifølge anslag fra det palestinske sivilforsvaret.

