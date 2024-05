Hamas-topp utelukker en våpenhvile som ikke får en slutt på krigen

Den høytstående Hamas-tjenestemannen uttaler seg anonymt til nyhetsbyrået AFP etter lørdagens forhandlinger, som endte uten noen avtale. Samtalene skal etter planen fortsette søndag.

«Ikke under noen omstendigheter» vil Hamas gå med på en våpenhvile som ikke eksplisitt omfatter en fullstendig slutt på krigen, ifølge kilden.

Sent lørdag kveld hevder tjenestemannen videre at Israels statsminister Benjamin Netanyahu «personlig hindrer» en våpenhvileavtale.

Hamas' delegasjon satte seg lørdag ved forhandlingsbordet i Kairo sammen med meklere fra Egypt, Qatar og USA. Israel har enn så lenge ikke sendt noen delegasjon til Kairo, men har vært med på å utarbeide forslagene som nå ligger på bordet.

Israel peker på Hamas

Forhandlerne i Kairo diskuterte lørdag Hamas' viktigste krav, nemlig en full våpenhvile og israelsk tilbaketrekning, ifølge den palestinske gruppas talsmann Osama Hamdan.

– Vi håper at vi kan finne noen positive svar i dag, sa Hamdan på telefon til Al Jazeera lørdag kveld.

En kilde tett på forhandlingene opplyste imidlertid like etter klokka 21 at forhandlingene i Kairo var avsluttet for dagen.

En ikke navngitt israelsk tjenestemann sier samtidig at Hamas' krav om en slutt på Gaza-krigen forhindrer forsøket på å forhandle fram en våpenhvile.

– Hittil har ikke Hamas gitt opp kravet sitt om en slutt på krigen, noe som hindrer mulighetene til å lande en avtale, sier den ikke navngitte israelske tjenestemannen lørdag kveld til nyhetsbyrået AFP.

Fangeutveksling

Forslaget som diskuteres i Kairo, innebærer en umiddelbar våpenhvile som skal vare i seks uker og sammenfalle med løslatelse av israelske gisler, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den første fasen skal vare i 40 dager og innebære en form for israelsk tilbaketrekning. Hamas skal angivelig starte med å løslate kvinnelige sivile gisler i bytte mot palestinske fanger i israelske fengsler.

– Dessverre var det en klar uttalelse fra Netanyahu som sa at uansett om det blir en våpenhvile eller ikke, vil han fortsette angrepet på Rafah – som betyr at det ikke blir noen våpenhvile. Vår forståelse er at for å oppnå en våpenhvile, kan det ikke være flere angrep noen steder i Gaza, inkludert Rafah, sa Hamas-talsmann Hamdan.

Han sa videre at de er nødt til å snakke om USAs reelle ståsted, ettersom det vil påvirke israelerne.

– Garantier er viktige, men vi trenger en tydelig uttalelse som klargjør posisjonene på hver side, sier Hamdan.

