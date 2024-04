Palestinsk student saksøker den danske stat: – Dere har et medansvar

Den 26 år gamle studenten, som ikke ønsker å bli navngitt, mistet den to år gamle nevøen sin i et israelsk angrep mot flyktningleiren Jabalia i desember, skriver det danske tidsskriftet Danwatch.

Nå forsøker han å få satt en stopper for Danmarks eksport av deler til de amerikanskproduserte F-35 kampflyene som Israel benytter i angrepene mot Gaza.

Studenten og hans advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja viser til at FNs og EUs regler for våpeneksport pålegger Danmark å nekte eksport av våpen og militært utstyr dersom det er en risiko for at det benyttes til krigsforbrytelser eller brudd på den humanitære folkeretten.

Konkrete forhold

Stevningen er rettet mot Utenriksdepartementet og Justisdepartementet i Danmark og viser til tre konkrete forhold.

Det ene er et israelsk angrep mot Jabalia-leiren 31. oktober der over 100 mennesker ble drept.

Det andre forholdet er et angrep mot en palestinsk ambulanse utenfor Shifa-sykehuset i Gaza by 3. november, der 15 mennesker ble drept.

Det tredje forholdet som trekkes fram i søksmålet som et eksempel på brudd på den humanitære folkeretten er Israels blokade av nødhjelp, særlig til Nord-Gaza der den palestinske studentens familie fortsatt befinner seg.

Medansvar

– Danmark har et medansvar ettersom danske myndigheter godkjenner eksport av danske kampflydeler som med stor grad av sikkerhet ender i Israel, siger Khawaja.

Danwatch har tidligere dokumentert hvordan F-35-fly med dansk utstyr har spilt en sentral rolle i Israels bombing på Gazastripen.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen vil overfor Danwatch ikke kommentere søksmålet fra den palestinske studenten, men sier at det må være opp til domstolene å avgjøre saken.

– Men det er fortsatt Utenriksdepartementets vurdering at Danmarks tilgang til eksportkontroll til Israel er i overensstemmelse med våre internasjonale forpliktelser, understreker han.

Norske flydeler

Norskproduserte deler er også er å finne i de israelske flyene, noe den amerikanske flyprodusenten har bekreftet overfor Fri Fagbevegelse.

– Alle F-35 jagerfly har deler lagd i Norge, opplyser Lockheed Martin.

Ni norske selskap er nå leverandører av deler til kampflyene, blant dem statseide Kongsberg Gruppen.

LO og Fagforbundet har krevd at Norge stanser allierte lands videresalg av norske våpen og våpendeler til Israel, som følge av landets krigføring på Gazastripen.

Stans i Nederland

En dom i Nederland påla tidligere i år landet å stanse eksport av deler til F-35-jagerfly grunnet risikoen for at Israel bruker dem i krigsforbrytelser i Gaza.

Daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fikk i februar spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) i Stortinget om hvorvidt Nederlands beslutning ville få følger for leveransene av norske deler til flyene.

Vestre understreket at regjeringen forventer at norske våpenprodusenter unngår å bidra til, eller støtter opp under brudd på internasjonal humanitærrett, og at det var dialog med Kongsberg-gruppen og Nammo i saken.

– Ingen grunn til å anta

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) måtte også svare på spørsmål noen uker senere, etter at sju utenlandske hjelpearbeidere var drept i et israelsk angrep mot en nødhjelpskolonne i Gaza.

Rødts Bjørnar Moxnes ville da ha svar på om norskproduserte våpen, våpenkomponenter eller rakettdrivstoff kunne være brukt i angrepet.

Han viste blant annet til at Chemring Nobel på Hurum leverer drivstoff til amerikanskproduserte Hellfire-raketter som Israel benytter.

– Vi har ingen grunn til å anta at norske våpen, våpenkomponenter eller drivstoff ble brukt i angrepet på hjelpekonvoien, sa Barth Eide.

