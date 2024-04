Jon Bon Jovi risikerer å måtte slutte å synge: – Tør ikke tenke på det

Stemmebåndene hans er riktignok i ferd med å heles etter operasjonen av dem i 2022, men foreløpig våger han ikke engang rope «hei» til folk. At vokalistkarrieren skulle være over tør han ikke tenke på, sier han til TT:

– Det tar jeg i så fall da. Akkurat nå holder jeg tankene på det unna, og konsentrerer meg om å bli bra.

Han funderer over hva en idrettsmann tenker når han vet at nå forlater han arenaen for siste gang.

– Jeg er ikke klar for å takle det eventuelle tapet foreløpig. Men om jeg skal turnere og synge to og en halv time fire ganger i løpet av en uke, da må jeg være helt bra, sier Jon Bon Jovi.

Album på gang

Han og bandet er flerfoldig ganger aktuelle nå på vårparten og tidlig sommer.

26. april sendes den fire episoder lange dokumentarserien «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story» på strømmetjenesten til Disney, som forteller bandhistorien fra begynnelsen og fram til i dag.

19. mai dukker Jon Bon Jovi opp som gjestementor i finalen av «American Idol», og i juni kommer det nye albumet «Forever», etterlengtet av fansen fordi det er fire år siden forrige langspiller kom.

Biltur med The Boss

Dokumentarserien tar opp både det negative – som at gitarist Richie Sambora uten varsel brått forlot bandet bare timer før en konsert, så vel som det positive.

Blant annet intervjues andre ikoniske New Jersey-musikere som Bruce Springsteen og Southside Johnny. Jon Bon Jovi pleier å dra på lange bilturer med vennen Springsteen, røper han.

– Jeg har alltid sett på ham som et forbilde. Jeg beundrer ham fremdeles. Det er ikke mange jeg føler jeg kan ha slike samtaler med.

I skyggen

Jon Bon Jovi er altså selv fra New Jersey, og han tror at årsaken til at så mye bra musikk har sitt opphav der er at de «vokste opp i skyggen av New York».

– Vi hadde en klubbscene som vokste opp i skyggen, vi kunne stå på og utvikle det vi gjorde. Det var da rocken blomstret.

Men serien tar også tak i Jon Bon Jovis oppvekst, noe han kommenterer slik:

– Det sies at livet ditt passerer i revy foran deg når du skal dø. Jeg fikk se det passere i revy allerede nå! Jeg er svært stolt av serien. Vi har spilt sammen i 40 år, det har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Og vi er fremdeles ute på denne reisen sammen.

