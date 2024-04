Trenden fortsetter: Tilskuer kastet noe på Nicki Minaj på scenen

Det skjedde under «Barbie World»-stjernens konsert i Detroit søndag kveld under Nicki Minajs «Pink Friday 2»-verdensturné, som skal ta henne til København og Stockholm i juni, melder People.

Rapperen var i gang med å framføre «Starships» da en rosa gjenstand ble kastet mot henne fra salen. Nicki Minaj blokkerte gjenstanden med samme hånd som hun hadde mikrofonen i – og nølte ikke et sekund, viser en video som Pop Crave har delt:

Hun bøyer seg ned, plukker gjenstanden opp fra der den hadde landet og kyler den resolutt tilbake ut i salen.

Nicki Minaj og hennes team har foreløpig ikke kommentert hendelsen, skriver People.

Dermed gikk det bedre for den amerikanske rapperen enn for Bebe Rexha i fjor: Hun måtte sy flere sting i ansiktet etter å ha blitt truffet av en mobiltelefon kastet av en publikummer på en konsert i New York.

Også Ava Max og countrystjernen Kelsea Ballerini er blitt truffet i ansiktet mens de opptrådte, noe som fikk Charlie Puth til å skrive på X: «Denne trenden må stoppe. Det er respektløst og farlig».

Også Harry Styles opplevde det samme i 2023, da i Østerrike. Prisen tar muligens en fan som angivelig kastet sin mors aske – i en plastpose – mot Pink da hun sto på scenen i London. Da Adele opptrådte i Las Vegas i fjor, utfordret hun fansen til å tenke seg godt om før de prøvde seg:

– Prøv å kast noe på meg, og jeg skal drepe deg. Slutt å kaste ting på artister.

Nå spøker fansen med Nicki Minaj og hennes handlekraft i sosiale medier, skriver Buzzfeed. En X-bruker skriver «Sikkerhetsfolkene: Næ, Nicki fikser det selv», mens andre påpeker hvordan dette vil føre til at sikkerheten på konserten blir stadig strengere.