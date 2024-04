Trump sier Ukrainas skjebne er viktig for USA

Innlegget på Trumps egen nettsted Truth Social kommer bare dager før Representantenes hus, der Republikanerne har flertall, etter planen skal stemme over en hjelpepakke til Ukraina på 61 milliarder dollar.

Trump varslet ikke støtte til hjelpepakken, men brukte mesteparten av innlegget til å kritisere europeiske land for ikke å bidra med nok til Ukraina.

– Hvorfor kan ikke Europa bidra med like mye som USA for å gi den hjelpen landet så desperat trenger? Alle er enige om at ukrainsk styrke og overlevelse burde være viktigere for Europa enn for oss. Men det er også viktig for oss, hamret den tidligere president og avsluttet innlegget med EUROPA, FÅ OPP FARTEN!

Trump roste for to dager siden Polen etter et møte med den polske presidenten Andzrej Duda i Trump Tower i New York. Polen har foreslått at Nato-landene skal bruke 3 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret. I dag er målsettingen 2 prosent.

