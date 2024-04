Forsikringer fra USA åpner for utlevering av Assange

High Court i London besluttet i forrige måned at 52 år gamle Assange på nytt kan anke den britiske regjeringens beslutning om utlevering, med mindre USA lovet ham samme ytringsfrihetsvern som en amerikansk statsborger og at han ikke risikerer dødsstraff.

Om USA gir slike garantier, «vil partene få anledning til å komme med ytterligere innsigelser» før en endelig avgjørelse om ankebegjæringen, het det i kjennelsen.

Nå har USA gitt slike garantier, viser et dokument Reuters har fått tilgang til. Dermed ligger det an til et nytt rettsmøte i London 20. mai.

– Disse garantiene er bindende for alle tilstedeværende eller etterfølgende personer som har blitt delegert myndighet til å avgjøre sakene, heter det i dokumentet.

Fester ikke lit

Assanges advokater fester ingen lit til løftene fra USA og har tidligere hevdet at slike løfter fra den kanten «ikke er verdt papiret de er skrevet på». Det samme hevder Amnesty International.

Australierens ektefelle Stella stoler heller ikke på USAs forsikringer.

– Denne diplomatiske noten gjør ingenting for å lindre familiens ekstreme bekymring for framtida, de dystre utsiktene til at han må tilbringe resten av livet i isolasjon i et amerikansk fengsel fordi han har publisert prisvinnende journalistikk, sier hun i en uttalelse.

Les også: Ekspert om Trumps Nato-advarsel: – En vekker for Europa

175 års fengsel

USA anklager Assange for brudd på den amerikanske spionasjeloven. Dersom han blir funnet skyldig i de 18 tiltalepunktene, risikerer han opptil 175 års fengsel.

Bakgrunnen for anklagen er at Wikileaks i 2010 publiserte store mengder graderte amerikanske dokumenter om USAs krigføring i Afghanistan og Irak.

De graderte dokumentene ble lekket av den daværende amerikanske etterretningsanalytikeren Chelsea Manning.

Manning ble i 2013 dømt til 35 års fengsel, men daværende president Barack Obama reduserte senere straffen, og Manning ble løslatt i 2017.

Les også: – Jeg tror Erdogan har latt seg uroe av Putins krig i Ukraina

Les også: Tidligere CIA-sjef: – Trump er og blir ukvalifisert

Les også: Bønnfaller Trump: – Ikke la Putin få Ukraina