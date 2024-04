Iran: Nabolandene ble varslet 72 timer før angrepet

– Omtrent 72 timer før operasjonene våre informerte vi våre venner og naboer i regionen om at Irans reaksjon mot Israel ville finne sted, at den var legitim og ugjenkallelig, sa Amir-Abdollahian på en pressekonferanse søndag.

I et møte med utenlandske ambassadører sa utenriksministeren at USA ble informert om at deres angrep mot Israel ville være begrenset og i selvforsvar, ifølge Reuters.

Natt til søndag skjøt Iran opp hundrevis av droner mot Israel, men så godt som hele angrepsbølgen ble avskåret, ifølge den israelske hæren.

Angrepet var et svar på Israels angrep mot Irans konsulat i Syria tidligere i april.

