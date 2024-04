Israel ber om hastemøte i FNs sikkerhetsråd

Landet ønsker også at Sikkerhetsrådet skal erklære Den iranske Revolusjonsgarden som en terrororganisasjon.

– Det iranske angrepet utgjør en alvorlig trussel mot global fred og sikkerhet, og jeg forventer at Sikkerhetsrådet benytter seg av alle tilgjengelige virkemidler for å ta konkret grep mot Iran, skriver Israels FN ambassadør Gilad Erdan på X.

En talsperson for Malta, som for tiden har presidentskapet i Sikkerhetsrådet, sier at rådet sikter seg inn på å ha møtet klokka 16 New York-tid, altså klokka 22 søndag kveld.

Les også: IDF: Iran angrep med mer enn 300 raketter og droner

Les også: Benjamin Netanyahu: – Israel vil vinne