Biden: USA hjalp Israel med å stanse iranske droner

Biden møtte sitt nasjonale sikkerhetsråd etter angrepet brøt ut, og han snakket senere med Israels statsminister Benjamin Netanyahu over telefon.

– Jeg fordømmer disse angrepene på det aller sterkeste, sier Biden i en uttalelse etter samtalen.

Takket være hjelp fra amerikanske styrker klarte Israel å skyte ned nesten alle dronene og rakettene som var på vei mot landet, ifølge presidenten.

Videre sier Biden at han overfor Netanyahu understreket USAs «ubrytelige forpliktelse» til Israels sikkerhet, og at han vil samle lederne for G7-landene i håp om å få på plass en felles diplomatisk respons overfor Iran.

